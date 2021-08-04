Василий Уткин — о назначении Сёмина в «Ростов»: или получится интересно, или хоть поржём

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».



«Сёмин принимает «Ростов»! Ну вот и замечательно. А то скучнеть как-то стало. Для нас ситуация win-win — или получится интересно, или хоть поржём», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.



Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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