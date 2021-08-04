УЕФА полностью заменил бригаду арбитров матча «Спартак» — «Бенфика»

Судейский комитет УЕФА назначил новую бригаду арбитров на первую игру 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», сообщает официальный сайт организации.
Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них матч будут обслуживать сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.
Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится сегодня, 4 августа, в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Ранее сообщалось, что «Спартак» встретится с ПСВ или «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет португальскую «Бенфику».
- 4 августа 2021
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