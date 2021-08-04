Червиченко: «Ростов» не может заваливать деньгами. Хорошо, что Сёмин согласился

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».
«Назначение Сёмина — оптимальная ситуация для «Ростова». Очень странно, что такой специалист на время выпал из поля зрения наших клубов. Если вы помните, когда стоял вопрос о главном тренере сборной, я как раз называл Юрия Павловича основным кандидатом из аксакалов: кто уже в возрасте, всё прошёл, знает и умеет. Поскольку Валера ушёл в сборную, то для хорошо понимающих футбол людей выбор был очевиден.
Очень хорошо, что Сёмин согласился, всё-таки «Ростов» не такой клуб, который может позволить заваливать деньгами. Для него футбол важнее и интереснее, чем гипердоходы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 августа 2021
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