Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» внёс ещё восемь футболистов в заявку на Лигу чемпионов

«Спартак» внёс ещё восемь футболистов в заявку на Лигу чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» изменил заявку на текущий розыгрыш Лиги чемпионов, добавив в неё семь новых футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова, Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова и Даниила Денисова, сообщает официальный сайт УЕФА.

Все игроки вошли в лист Б. Туда в течение сезона при выполнении определённых условий можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.

Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится сегодня, 4 августа, в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что «Спартак» встретится с ПСВ или «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет португальскую «Бенфику».

Новость по теме
УЕФА полностью заменил бригаду арбитров матча «Спартак» — «Бенфика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021