«Спартак» внёс ещё восемь футболистов в заявку на Лигу чемпионов

«Спартак» изменил заявку на текущий розыгрыш Лиги чемпионов, добавив в неё семь новых футболистов: вратаря Даниила Маркова, защитников Павла Маслова, Руслана Литвинова, полузащитников Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Степана Мельникова и Даниила Денисова, сообщает официальный сайт УЕФА.
Все игроки вошли в лист Б. Туда в течение сезона при выполнении определённых условий можно включать неограниченное количество футболистов, родившихся после 1 января 2000 года.
Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится сегодня, 4 августа, в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Ранее сообщалось, что «Спартак» встретится с ПСВ или «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет португальскую «Бенфику».
- 4 августа 2021
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