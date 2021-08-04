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Валерий Газзаев прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост тренера «Ростова»

Валерий Газзаев прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост тренера «Ростова»
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Юрия Сёмина на пост наставника «Ростова».

«Я считаю, что это хорошее и продуманное назначение. Юрий Павлович — опытный тренер. Руководство приняло абсолютно правильное решение в такой ситуации, когда команда находится в очень сложном положении. Никто в его квалификации не сомневается, могу только пожелать ему удачи», — приводит слова Газзаева Sport24.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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