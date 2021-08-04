Батуренко войдёт в штаб Сёмина в «Ростове». Кафанов останется в команде

В «Ростове» поделились информацией о штабе нового главного тренера команды Юрия Сёмина.
«В штаб Сёмина войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. По другим пока нет ясности», — сказал директор клуба по связям с общественностью Иван Корж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Кафанов входил в штаб предыдущего наставника «Ростова» Валерия Карпина, однако, в отличие от остальных специалистов, остался в команде после его ухода.
Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 4 августа 2021
-
14:37
-
14:27
-
14:11
-
13:55
-
13:21
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:31
-
12:31
-
12:24
-
12:19
-
12:15
-
12:11
-
12:06
-
11:55
-
11:54
-
11:26
-
11:09
-
11:02
-
10:51
-
10:39
-
10:24
-
10:17
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
06:16
-
05:23
-
02:59
-
02:11