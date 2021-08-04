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Батуренко войдёт в штаб Сёмина в «Ростове». Кафанов останется в команде

Батуренко войдёт в штаб Сёмина в «Ростове». Кафанов останется в команде
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В «Ростове» поделились информацией о штабе нового главного тренера команды Юрия Сёмина.

«В штаб Сёмина войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов. По другим пока нет ясности», — сказал директор клуба по связям с общественностью Иван Корж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кафанов входил в штаб предыдущего наставника «Ростова» Валерия Карпина, однако, в отличие от остальных специалистов, остался в команде после его ухода.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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