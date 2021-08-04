«Ростов» опубликовал обращение к Валерию Карпину

«Ростов» обратился к бывшему главному тренеру Валерию Карпину, который занимает пост наставника сборной России.
«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».
Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы – замечательный человек и специалист. Пусть у Вас всё получится! Спасибо, тренер!» — говорится в заявлении «Ростова».
Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 4 августа 2021
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