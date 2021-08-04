«Арсенал» сделал предложение по Джеймсу Мэддисону. Игрок заинтересован в трансфере

Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Football.London, «лисы» получили два предложения по 24-летнему футболисту. «Арсенал» предложил деньги и одного из своих игроков. Аналогичное предложение сделал другой лондонский клуб, название которого не уточняется.



Сам Мэддисон заинтересован в переходе в «Арсенал», но переговоры продвигаются медленно. Проблемой также могут стать запросы «Лестера», который требует за Джеймса £ 60 млн (€ 70 млн).



Мэддисон защищает цвета «Лестера» с 2018 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Видео гола Мэддисона в ворота «Астон Виллы»: