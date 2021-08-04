Президент «Ростова»: Юрий Сёмин был утверждён сразу, больше никого не рассматривали

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера команды.
«Кандидатура Юрия Сёмина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем», — цитирует Арутюнянца «Спорт-экспресс».
Сёмин покинул «Локомотив» в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
Предыдущий наставник «Ростова», Валерий Карпин, в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
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