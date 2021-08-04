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Вл. Федотов: «Партизан» — серьёзный европейский кубковый боец. Нас ждёт интересный матч

Вл. Федотов: «Партизан» — серьёзный европейский кубковый боец. Нас ждёт интересный матч
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с сербским «Партизаном».

«Партизан» — серьёзный европейский кубковый боец. Команда сбалансированная: забивает, на этом отрезке ничего не пропускает. Нас ждёт очень интересный и содержательный поединок. Будет непросто, придётся снова доставать из себя всё.

Единственное, что портит впечатление — мы оказываемся без зрителей, преданных фанатов. Это очень обидно. Мы смотрели, готовились к матчу с «Партизаном», в Белграде нас будет ожидать полный стадион. Там будет неистовая поддержка, здесь мы немного в неравных условиях.

Весь мир теперь делает анализ соперника, мы тоже тщательно готовимся. И на нашем матче в Грозном были скауты «Партизана». Естественно, мы видели, что нам необходимо и принесёт пользу. Соперник сбалансированный, отметили хорошее командное взаимодействие как в атаке, так и в обороне. Надеюсь, что завтра предъявим сопернику свои козыри, найдём бреши в обороне и реализуем моменты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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