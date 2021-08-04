Федотов: появление на поле в матче с «Партизаном» любого игрока «Сочи» возможно

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отметил уровень «Партизана» перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций.
«Единственный недостаток — у нас было три выезда. Слава богу, мы быстро возвращаемся и приступаем к восстановлению. Переключение с одного турнира на другой необходимо. На первенстве Европы увидели, как меняется зрелище с болельщиками. Футбол для зрителей, фанатов. Эти эмоции на стадионе ни с чем не сравнимы.
Мы отметили и команду, и квалифицированных игроков с тренером соперника. На старте сезона много забитых голов и ноль пропущенных. Это говорит о балансе. Поединок будет непростым. Но нам тоже есть, что показать сопернику. Думаю, завтра это продемонстрируем.Что касается Мамманы, то с ним всё в порядке, он тренируется, адаптируется к нашим нагрузкам. Появление на поле любого футболиста всегда возможно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 4 августа 2021
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