Лиам Галлахер — о Грилише: £ 100 чёртовых млн. Тогда Фоден стоит больше £ 500 млн

Бывший фронтмен группы Oasis, болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша в стан «горожан».
«£ 100 чёртовых млн. Если это так, тогда Фоден стоит больше £ 500 млн», — написал Галлахер на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» близок к полному согласованию трансфера. Ожидается, что бирмингемский клуб примет предложение в £ 100 млн (€ 117 млн), после чего Джек пройдёт медобследование и подпишет долгосрочный контракт.
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
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- 4 августа 2021
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