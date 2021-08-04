«Зениту» предложили купить Хамеса Родригеса

Услуги полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса были предложены семи клубам, среди которых есть «Зенит», сообщает Caracol Radio.

Одним из этих клубов была «Севилья», которая не против подписания игрока. Однако вариант с андалусийским клубом не совсем удовлетворяет интересы Родригеса. Агенты также предложили Хамеса «Зениту», «Милану», «Роме», «ПСЖ», мадридскому «Атлетико» и «Аяксу». Эти клубы ещё не дали ответа либо он был отрицательным.

Ранее руководство ливерпульского клуба уведомило 30-летнего футболиста о готовности продать его этим летом, если поступит подходящее предложение.



Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.