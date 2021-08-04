«Рубин» близок к заключению контракта с защитником «Беневенто»

Защитник «Беневенто» Монтассар Талби может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах 23-летнего тунисского футболиста заинтересован «Рубин». Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. На данный момент стороны обсуждают детали контракта, срок действия которого будет рассчитан на три или четыре сезона.
Напомним, Талби перешёл в «Беневенто» из «Ризеспора» летом текущего года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче чемпионата Турции и забил один гол. С 2021 года Талби вызывается в национальную команду Туниса.
После двух туров нового розыгрыша чемпионата России «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице. В матче 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 казанский клуб сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 8 августа.
- 4 августа 2021
-
19:06
-
19:02
-
18:57
-
18:49
-
18:48
-
18:43
-
18:30
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:28
-
17:14
-
17:12
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:34
-
16:16
-
15:57
-
15:53
-
15:39
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:56
-
14:37
-
14:27
-
14:11
-
13:55
-
13:21
-
13:10
-
13:02