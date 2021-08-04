«Рубин» близок к заключению контракта с защитником «Беневенто»

Защитник «Беневенто» Монтассар Талби может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 23-летнего тунисского футболиста заинтересован «Рубин». Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. На данный момент стороны обсуждают детали контракта, срок действия которого будет рассчитан на три или четыре сезона.

Напомним, Талби перешёл в «Беневенто» из «Ризеспора» летом текущего года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче чемпионата Турции и забил один гол. С 2021 года Талби вызывается в национальную команду Туниса.

После двух туров нового розыгрыша чемпионата России «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице. В матче 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 казанский клуб сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 8 августа.