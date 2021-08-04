Президент «Урала» выступил за перенос 6-го тура РПЛ ради сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном переносе 6-го тура Российской Премьер-Лиги.



«В «Урал» никакое письмо с просьбой перенести шестой тур Премьер-Лиги не приходило. С нами ничего не обсуждалось. Если попросят перенести именно на 25 августа, то мы «за». У нас 20 августа домашняя игра с «Динамо», поэтому четыре дня до следующего игры —.это нормальные сроки. Почему-то мы пришли к тому, что обязательно надо соблюдать недельный цикл. В Англии же играют 2-3 раза в неделю — ничего страшного не происходит. Мы хотим больше играть в хороших условиях, но при этом не хотим играть через два дня на третий или через четыре на четвёртый.



Надо пойти навстречу главному тренеру сборной Валерию Карпину. Он же всё-таки должен познакомиться с игроками… При этом допускаем, что наших легионеров в лице Головина и Миранчука не отпустят раньше времени. Хотя, два человека могут и позже приехать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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