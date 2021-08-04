«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Алисоном до 2027 года

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Алисоном Бекером. Новое соглашение бразильского вратаря с мерсисайдцами рассчитано до 2027 года.
Напомним, что Алисон стал игроком «Ливерпуля» летом 2018 года, перейдя из итальянской «Ромы» за € 62,5 млн. Прошлый контракт бразилца был рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 42 встречах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. На его счету также 10 игр на ноль.
Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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- 4 августа 2021
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