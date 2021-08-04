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Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков получил должность в «Динамо»

Бывший начальник команды ЦСКА Якунчиков получил должность в «Динамо»
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Бывший начальник команды ЦСКА и «Химок» Сергей Якунчиков занял аналогичную должность в московском «Динамо».

«В административном штабе бело-голубых произошли изменения — Сергей Якунчиков сменил Александра Удальцова на должности начальника главной команды. Сергей Павлович имеет богатый опыт работы в российском футболе: с 2004 года он был начальником команды в столичном ЦСКА, с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе», а с января этого года — в «Химках». Александр Удальцов продолжит работу в «Динамо» на другой должности в структуре клуба», — сообщает пресс-служба «Динамо».

Сергей Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 по 2020 год — сначала администратором, затем начальником команды. В январе прошлого года специалист покинул клуб по собственному желанию.

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