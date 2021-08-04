Криштиану Роналду поможет «Ювентусу» в матче за Кубок Жоана Гампера с «Барселоной»
Поделиться
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграет с «Барселоной» в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 36-летний португальский футболист, который тренируется с туринской командой, не сможет провести на поле все 90 минут, но будет готов принять участие в матче.
Матч за Кубок Жоана Гампера «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 августа в Барселоне. Начало встречи предсезонного турнира — в 22:30 мск.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Комментарии
- 4 августа 2021
-
20:38
-
20:27
-
20:18
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:26
-
19:06
-
19:02
-
18:57
-
18:49
-
18:48
-
18:43
-
18:30
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:28
-
17:14
-
17:12
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:34
-
16:16
-
15:57
-
15:53
-
15:39
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:56
Партнерский контент