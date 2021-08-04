Криштиану Роналду поможет «Ювентусу» в матче за Кубок Жоана Гампера с «Барселоной»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграет с «Барселоной» в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, 36-летний португальский футболист, который тренируется с туринской командой, не сможет провести на поле все 90 минут, но будет готов принять участие в матче.

Матч за Кубок Жоана Гампера «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 августа в Барселоне. Начало встречи предсезонного турнира — в 22:30 мск.



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.