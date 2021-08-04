В УЕФА объяснили полную замену судей матча «Спартак» — «Бенфика»

В УЕФА сообщили, что новая бригада арбитров на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» была назначена из-за риска заражения судей коронавирусом.

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражен вирусом COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы организации.

Судейский комитет УЕФА ранее назначил новую бригаду арбитров на первую игру 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них матч обслуживают сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.



Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» проходит сегодня, 4 августа, в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.