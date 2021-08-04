Джек Грилиш пройдёт медосмотр для «Манчестер Сити» 5 августа

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш пройдёт медицинский осмотр перед трансфером в «Манчестер Сити» завтра, 5 августа, сообщает Sky Sports.
По информации источника, стороны согласовали условия сделки. После медосмотра Грилиш подпишет долгосрочный контракт с «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» заплатят за трансфер английского полузащитника £ 100 млн (€ 117 млн).
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
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