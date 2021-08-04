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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Фенербахче», Озил отдал голевой пас

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Фенербахче», Озил отдал голевой пас
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В товарищеском матче киевское «Динамо» сыграло вничью с турецким «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 1:1

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, ему ассистировал Виктор Цыганков. На 63-й минуте ответный мяч забил Димитриос Пелькас. Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил сделал точный навес в штрафную, и Пелькас с острого угла поразил ворота киевлян.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Чагдашем Алтаем (Турция).

1 августа в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» закончился матч 2-го тура УПЛ. Киевское «Динамо» принимало «Верес». Встреча завершилась уверенной победой киевлян, которые забили четыре безответных мяча.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2021, среда. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Динамо К
Киев, Украина
0:1 Леднев – 28'   1:1 Пелькас – 63'
Комментарии
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