Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Фенербахче», Озил отдал голевой пас

В товарищеском матче киевское «Динамо» сыграло вничью с турецким «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 1:1

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, ему ассистировал Виктор Цыганков. На 63-й минуте ответный мяч забил Димитриос Пелькас. Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил сделал точный навес в штрафную, и Пелькас с острого угла поразил ворота киевлян.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Чагдашем Алтаем (Турция).

1 августа в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» закончился матч 2-го тура УПЛ. Киевское «Динамо» принимало «Верес». Встреча завершилась уверенной победой киевлян, которые забили четыре безответных мяча.