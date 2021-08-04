Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Фенербахче», Озил отдал голевой пас
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В товарищеском матче киевское «Динамо» сыграло вничью с турецким «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 1:1
На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, ему ассистировал Виктор Цыганков. На 63-й минуте ответный мяч забил Димитриос Пелькас. Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил сделал точный навес в штрафную, и Пелькас с острого угла поразил ворота киевлян.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Чагдашем Алтаем (Турция).
1 августа в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» закончился матч 2-го тура УПЛ. Киевское «Динамо» принимало «Верес». Встреча завершилась уверенной победой киевлян, которые забили четыре безответных мяча.
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