«Спартак» — «Бенфика»: Рафа Силва открыл счёт

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва забил гол в начале второго тайма матча со «Спартаком».

На 51-й минуте Силва после передачи Жоау Мариу сильным ударом из штрафной отправил мяч мимо Александра Максименко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них судьями матча стали сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч станет первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.



Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.