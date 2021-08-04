«Спартак» — «Бенфика»: Жилберто удвоил преимущество португальцев

Защитник «Бенфики» Жилберто удвоил преимущество португальцев в матче со «Спартаком».
На 73-й минуте Лукас сделал зрячий пас низом в штрафную, а Жилберто с ходу пробил над плечом Александр Максименко.
Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них судьями матча стали сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.
И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.
Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
- 4 августа 2021
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