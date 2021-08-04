«Спартак» — «Бенфика»: Жилберто удвоил преимущество португальцев

Защитник «Бенфики» Жилберто удвоил преимущество португальцев в матче со «Спартаком».

На 73-й минуте Лукас сделал зрячий пас низом в штрафную, а Жилберто с ходу пробил над плечом Александр Максименко.

Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них судьями матча стали сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.



Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.