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«Спартак» — «Бенфика»: Жилберто удвоил преимущество португальцев

«Спартак» — «Бенфика»: Жилберто удвоил преимущество португальцев
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Защитник «Бенфики» Жилберто удвоил преимущество португальцев в матче со «Спартаком».

На 73-й минуте Лукас сделал зрячий пас низом в штрафную, а Жилберто с ходу пробил над плечом Александр Максименко.

Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них судьями матча стали сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.

Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

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