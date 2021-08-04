«Динамо» расторгло контракт с Мигелом Кардозу

Португальский полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу покидает российский клуб.
«Мигель Кардозу покидает «Динамо». Его контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон. Автор первого гола в истории «ВТБ Арены» провёл за «Динамо» 23 игры, в которых отличился четыре раза. Спасибо за игру и профессиональное отношение к делу, Мигель! Успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «Динамо».
Кардозу перешёл в московское «Динамо» летом 2018 года. Всего полузащитник принял участие в 23 матчах за московский клуб. Португальский игрок забил четыре гола, результативными передачами не отметился и получил пять жёлтых карточек. Контракт Кардозу с московским клубом был рассчитан до 2022 года. Футболист выступал на правах аренды за «Тамбов» и «Белененсеш».
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