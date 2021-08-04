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«Барселона» в товарищеском матче проиграла «Зальцбургу»

«Барселона» в товарищеском матче проиграла «Зальцбургу»
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В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Вальс-Зиценхайме (Австрия) и завершилась со счётом 2:1.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Зальцбурга» Лука Сучич, ему ассистировал Карим Адейеми. На 82-й минуте ответный гол забил форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт. Спустя восемь минут отличился вышедший на замену полузащитник австрийской команды Бренден Ааронсон.

В матче не принимал участия нападающий Лионель Месси, который ещё не подписал контракт с «Барселоной». По информации источника, стороны достигли соглашения. В каталонском клубе уверены, что в ближайшее время Месси подпишет контракт, после чего об этом будет объявлено официально. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Сучич – 43'   1:1 Брейтуэйт – 82'   2:1 Ааронсон – 90'
Комментарии
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