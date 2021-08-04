Мостовой – о поражении «Спартака»: это крест на Лиге чемпионов. Нам показали наш уровень

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«Первый тайм в исполнении «Спартака» был более-менее нормальным, с обоюдными атаками. Понятно, что у «Бенфики» вообще были стопроцентные моменты, убойные позиции. А во втором тайме мы увидели, что класс и уровень игроков португальского клуба гораздо выше, чем у «Спартака». Мы начинали сравнивать — вот вам, пожалуйста, приехала команда, которая очень сильная и показала нам уровень и класс, как свой, так и наш. Посмотрите на их движение и работу с мячом. А у нас раз, два, чих, пых, мык и всё. Уровень сказался.

Я знаю, с чем связано то, что сейчас «Спартак» не вызывает эмоций: все привыкли к эмоциям от Тедеско, он прыгал по бровке и орал. Витория другой, но в игровом плане клуб ничего не потерял. С «Рубином» «Спартак» играл отлично, с «Крыльями» тоже хорошо, но «Бенфика», повторюсь, другой уровень. Всё. Здесь у нас идёт обратная реакция, все говорят про наших звёзд, но они никогда не дотянутся до такого уровня.

Это крест на Лиге чемпионов, но есть ещё и другие турниры. У нас вообще идут антирекорды в Европе. Это проблема не только «Спартака», а российского футбола в целом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.