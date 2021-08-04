Попов пообещал создать телеграм-канал и уличить Салихову во лжи
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов пообещал разоблачить Зарему Салихову, супругу владельца клуба Леонида Федуна, в «Телеграме».
«Создам свой телеграм-канал, в котором докажу, что потоки говна на меня вылиты напрасно. Ни с кем не хочу воевать, но хочу успокоить своих родителей. Никаких войн не будет. Я просто покажу правду, как работала селекция. Всё у нас есть, все кандидатуры, в том числе защитников. По кандидатурам опорника. Как подписывали Руя, что случилось потом. Многое могу рассказать. Моя цель — не война. Расскажу — то, что было сказано персонально про меня госпожой Салиховой — это ложь», — цитирует Попова «РБ-Спорт».
Ранее Попов заявил, что завтра напишет заявление об уходе из московского клуба.
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