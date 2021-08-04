Червиченко: «Бенфика» — не наш уровень. «Спартаку» надо оставить лигочемпионские мечты

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).
«Удивил состав, который Витория выставил на принципиальную игру. Как бы мы ни хотели раздавать комплименты молодёжи, но Умяров и Хендрикс в старте… Давайте честно: футболисты «Бенфики» гораздо техничнее, мощнее и мастеровитее спартаковцев. Вспомните, в первом тайме проходили с левой стороны через Рассказова, да и с правого фланга были опасные моменты. Надо отметить Максименко в первом тайме: потащил и оставил команду в игре. Видимо, «Спартак» не проходит дальше. Надо быть реалистами и оставить лигочемпионские мечты позади. «Бенфика» — не наш уровень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 августа 2021
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:02
-
20:50