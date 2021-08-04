Червиченко: «Бенфика» — не наш уровень. «Спартаку» надо оставить лигочемпионские мечты

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«Удивил состав, который Витория выставил на принципиальную игру. Как бы мы ни хотели раздавать комплименты молодёжи, но Умяров и Хендрикс в старте… Давайте честно: футболисты «Бенфики» гораздо техничнее, мощнее и мастеровитее спартаковцев. Вспомните, в первом тайме проходили с левой стороны через Рассказова, да и с правого фланга были опасные моменты. Надо отметить Максименко в первом тайме: потащил и оставил команду в игре. Видимо, «Спартак» не проходит дальше. Надо быть реалистами и оставить лигочемпионские мечты позади. «Бенфика» — не наш уровень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.