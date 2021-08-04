Червиченко: когда «Спартак» будет жаловаться на судей, нужно вспоминать матч с «Бенфикой»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче красно-белых с «Бенфикой» в 3-м раунде отбора Лиги чемпионов (0:2).
«Если бы это был внутренний чемпионат, то в ворота «Спартака» назначили бы два пенальти: рука Жиго и Игнатьева — это железные точки. Ещё и VAR не работал — это странно. Результат мог быть ещё хуже.
Если бы в ворота «Бенфики» не назначили такие пенальти, то стоны и рыдания спартаковцев слышали бы пингвины в Арктике. В следующий раз, когда «Спартак» будет рассказывать сказки, что их обидели судьи, им надо вспоминать этот матч, а конкретно два момента с руками в штрафной. Пенальти, который им поставили в Самаре, гораздо меньше тянул на одиннадцатиметровый, чем сегодняшние два эпизода», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 августа 2021
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