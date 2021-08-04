Рассказов: я выхожу на поле, на меня рассчитывают. Если клуб кого-то ищет — не моё дело

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал результат матча с «Бенфикой» (0:2).



«Бенфика» — сильный соперник, опытная команда, опытные футболисты. Да, у них не лучшие времена, но команда постоянно играет в Лиге чемпионов. Было очень тяжело, на выезде будет тоже тяжело. Где-то они перетерпели, но в моменте нам не удавалось прессинговать. Мы не выходили через передачу, они обрезали нашу атаку между линиями. Также нам было тяжело перестраиваться.



Мы планировали прессинговать. Понимали, что, если не будет получаться – нужно садиться. Во втором тайме было попроще сначала, но случился быстрый гол. Говорили, что нужно быть внимательнее, а через шесть минут пропустили.



Как отношусь к разговорам о том, что клуб ищет правого защитника? Я выхожу на поле, меня ставят. На меня рассчитывают. А если клуб кого-то ищет — не моё дело, они этого хотят. Тренер хочет по два футболиста на позицию, это его решение. Только-только прочитал новость про Попова, но официального заявления ещё не видел.



Руй сказал, чтобы мы не отчаивались, что нужно забыть и скоро очередная игра. Но это первые слова, завтра мы более детально разберем игру, и он всё расскажет", — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.