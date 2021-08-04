Витория — о поражении «Спартака»: это часть роста команды в еврокубках

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



«Первый тайм хорошо сложился у обоих команд, были моменты и подступы к воротам. В перерыве провели работу над ошибками, но пропустили быстрый гол, который дал «Бенфике» спокойствие, а нам – нервозность. Это часть работы и жизни, роста команды в еврокубках. Соперник хороший, они долго проводят селекционную политику под игру в Лиге чемпионов», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.