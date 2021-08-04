Юрий Сёмин обратился к болельщикам «Ростова»

«Ростов» в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором новый главный тренер команды Юрий Сёмин обратился к болельщикам жёлто-синих.

«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Понимаю определённую ответственность перед вами. Мне хочется получать от вас поддержку и полные трибуны. Желаю всем нам удачи и успеха!» — сказал Сёмин.

Сегодня «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.



Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.