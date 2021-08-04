Юрий Сёмин обратился к болельщикам «Ростова»

«Ростов» в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором новый главный тренер команды Юрий Сёмин обратился к болельщикам жёлто-синих.
«Дорогие болельщики! Я рад возглавить ваш любимый клуб. Я всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Понимаю определённую ответственность перед вами. Мне хочется получать от вас поддержку и полные трибуны. Желаю всем нам удачи и успеха!» — сказал Сёмин.
Сегодня «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 4 августа 2021
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:02
-
20:50