Федун — о проигрыше «Спартака»: чуда не произошло! Российский футбол деградирует
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Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 3-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).
«Чуда не произошло! Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит всё дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи, и всё сможем перевернуть», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Бенфике». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.
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