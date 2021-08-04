Витория: в Лиссабон «Спартак» едет с верой и надеждой. Ещё ничего не закончено

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) рассказал о подготовке к играм.
«Когда готовимся к игре то проделываем большую аналитическую работу. Смотрим большое количество матчей соперника, поэтому все решения у нас осознанные. Когда-то получается, когда-то нет. В первом тайме мы угрожали воротам соперника – решение о стартовом составе было верным. У нас есть опытные игроки с опытом игр в ЛЧ и ЛЕ, но чем больше играешь – тем его больше, опыт должен быть постоянным.
Попов сказал, что согласовал со мной трансфер аргентинцы Монтиэля? Это не те вещи, которые обсуждаются публично – это вопросы клуба.
Умяров – молодой игрок, который зарекомендовал себя в работе с первых дней, прошёл все сборы с самого начала. Он адаптировался к нашим идеям, игре, его ждёт большое будущее – все задатки для роста у него есть.
Ещё ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой, руки не опускаем. Небольшой помощью будет то, что отменили правило выездного гола – продолжаем работу. Жезуш сказал, что «Спартак» играл в гандбол и мог проиграть 0:5? Слова коллег и решения арбитров не хочу комментировать, я не видел эпизоды, которые назвали гандболом. «Бенфику» поздравляю с победой, они заслуженно победили", — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 4 августа 2021
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