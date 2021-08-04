Мележиков — о заявлении Попова: слабым в «Спартаке» не место

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о заявлении спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«Я прочитал про Попова, но с ним не разговаривал. Если принесёт заявление, конечно, подпишу. Я тоже считаю, что это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, слабым в клубе не место. Если Попов принял такое решение после первого проигрыша, то это его решение.



Кто сказал, что Тедеско утверждает игроков? Попов? Ну, это его мнение, к сожалению. У меня такой информации нет. Последний раз общался с Поповым сегодня утром и вчера полдня. Чувствовал, что он напряжён, но что я могу поделать. Я готов ко всему: к уходу Попова, к уходу Фетисова и к уходу любого человека. Ничего страшного, что кольцо сжимается, повторюсь, в «Спартаке» место сильным. Жиркова пригласил на матч Леонид Арнольдович. Цели в приезде Жиркова не было. У него был день рождения, поздравили и пригласили на игру.

Я не беспокоюсь, что могу уйти следующим. Моя задача — быть эффективным и делать свою работу. Не считаю, что Зарема через свой канал уволила двух человек. Люди решение приняли сами. Напор? «Спартак» всегда под напором, под напором всего. В клубе нужно просто работать, достигать результата — и всё будет нормально.



Я знаю, что тот шорт-лист, который отрабатывал спортивный блок — там отказали в покупке. Потом уже расскажем об этом подробнее. Первые два кандидата, которые были утверждены тренером — не смогли их купить, вот и всё. А то, что начали прорабатывать дальше — стали догонять уходящий паровоз. Надо было покупать тех, кто был первый в списке.

Я недоволен ситуацией уже давно, конечно. Что касается продлений, там есть ряд причин, по которым мы их затянули. Сейчас по Джикии идут переговоры, скоро мы достигнем договорённости. По Жиго мы будем разговаривать один на один и с его агентом, с которым слабый контакт. Я не знаю, блокировал ли агент Жиго Попова, меня никто не блокировал, и я ни с кем не общался.



Если Камоцци готов стать спортивным директором — вопросов нет. Важно, чтобы мы все в конечном итоге были эффективны. После ухода Попова позиции Витории не могут ослабнуть. Я разговаривал со всеми и подбодрил их, есть полное доверие со стороны руководства и акционеров. То же самое касается футболистов. Нельзя говорить, что то, что не привезли правого защитника — подстава спортивного департамента. Зачем такие слова говорить? Должны были купить — не купили. Стали заложниками ситуации, не думаю, что это подстава. Уверен даже в этом. Трактовать так нельзя. Цорн нам не звонил, и я уже об этом говорил», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.