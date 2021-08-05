Дочь Федуна составила план игры «Спартака» с рекомендациями Рую Витории

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча с «Бенфикой» в телеграм-канале опубликовала фотографию плана игры красно-белых, составленного дочкой акционера.

План содержит рекомендации для главного тренера «Спартака» Руя Витории. Дочь Федуна советует специалисту «ставить игроков на их позиции», «выпускать свежих игроков вовремя» и «давать больше потенциального настроя». Футболистам, по её мнению, следует быстрее развивать атаку, точнее давать пасы и сильнее бить по воротам.

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Бенфике». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.



Нападающий «Бенфики» Рафаэл Силва забил первый гол. На 51-й минуте Силва после передачи Жоау Мариу сильным ударом из штрафной отправил мяч мимо Александра Максименко. Защитник «Бенфики» Жилберто удвоил преимущество португальцев в матче со «Спартаком». На 73-й минуте Лукас сделал зрячий пас низом в штрафную, а Жилберто с ходу пробил над плечом Александр Максименко.