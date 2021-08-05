Мележиков: поражение — это не повод падать духом и писать заявления по каждому поводу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о выступлении команд в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



«Как оцениваю шансы перед ответным матчем? Мы всегда рассчитываем на положительный исход. Я футболистам сказал: «2:0 в нашу пользу в Лиссабоне, затем побеждаем в серии пенальти». Настраиваемся на лучшее. Сейчас надо раскрепоститься. Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Двигаемся от матча к матчу.



Да, мы проиграли, но это не повод падать духом и писать заявления по каждому поводу. Сейчас не хочу звонить Попову: завтра увидимся, где он мне всё расскажет. Вряд ли это было на эмоциях. Не думаю, что он передумает: если сказал «а», то отвертеться обратно уже неправильно. Он грозится создать телеграм-канал, в котором хочет рассказать всю правду? Если он заботится о клубе, то этого делать не нужно. Я надеюсь, что все противостояния закончились.



Может ли Зарема вернуться в клуб после ухода Фетисова и Попова? Это вопрос не ко мне. Я готов работать с теми, кого определят акционеры. Я не испытываю никакого давления: сконцентрирован на своей работе. Мы должны объединиться и работать для одной понятной цели — победы «Спартака».



Зарема остановится тогда, когда клуб будет работать — мы же движемся к этому. Да, безусловно клуб работает, но хотелось бы достигать более значимых результатов: есть как объективные, так и необъективные причины, которые нам мешают. Если вам тяжело, то вы можете написать заявление и уйти — пойти туда, где будет легко. В «Спартаке» никогда не было и не будет легко.



Я не занимаюсь всеми вещами. В клубе мы достаточно хорошо распределили весь функционал: всем всё ясно и понятно. Что касается спортивного блока, то завтра будем встречаться и смотреть. По кандидатурам на пост спортивного директора и селекционера будем разговаривать с Леонидом Арнольдовичем. Определим совместно, затем будем обсуждать и утверждать на совете директоров. С игроками мы завершим продления — это наша задача и обязанность. Не думаю, что у нас что-то не получится», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.