Салихова: может, следующий спортдиректор «Спартака» всё-таки напишет спортивную стратегию?

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после поражения красно-белых в матче с «Бенфикой» (0:2), призвала поддержать главного тренера Руя Виторию.
«Могу сказать одно: «Всем, кто голосовал за единственного предоставленного кандидата Руя Виторию, надо его поддержать. Тренер ни в чём не виноват. При этом поддержка должна быть реальной, а не просто похлопать по плечу». Вот не надо сейчас разъезжаться на своих машинах. Медали надевали серебряные, за столом дружно отмечали второе место. Вот и сейчас дружненько выруливайте. Не хотели международный спортивный департамент, селекцию укреплять своевременно, потому что Дмитрий Попов чуть что сразу угрожал, что уходит. Ради него даже трансферный комитет свернули, из-за которого так воевал Шамиль Газизов.
Рассказов вполне нормально смотрелся. Лично у меня нет претензий к нему. Может, следующий спортивный директор всё-таки напишет спортивную стратегию?» — написала Салихова в своём телеграм-канале.
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