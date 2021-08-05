Тренер «Партизана»: мы стоим немного выше «Сочи», но фаворита в этом матче нет

Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с «Сочи».
«Достаточно сложный жребий, но я думаю, что наш статус в Европе ставит нас немного выше „Сочи“. Однако фаворита в этом матче нет, так как „Сочи“ закончил прошлый сезон в четырёх очках от второго места в достаточно крепкой Российской Премьер-Лиге. Посмотрите на их стадион, какие условия и сколько усилий они вкладывают в клуб. Поэтому в данном случае, несмотря на наш статус в Европе, в этой игре нет ярко выраженного фаворита», — приводит слова Станоевича пресс-служба «Сочи».
Сочинская команда сыграет с сербской сегодня, 5 августа. «Сочи» в случае победы по итогам двухматчевого противостояния с сербским «Партизаном» в плей-офф сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).
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