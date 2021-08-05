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Валерий Карпин провёл заключительную тренировку в качестве главного тренера «Ростова»

Валерий Карпин провёл заключительную тренировку в качестве главного тренера «Ростова»
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52-летний российский специалист Валерий Карпин в среду, 4 августа, провёл свою заключительную тренировку с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону в «Твиттере».

«Спасибо за всё, Георгич!

Валерий Карпин провёл заключительную тренировку в качестве главного тренера «Ростова», — гласит пост «Ростова» в «Твиттере».

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».

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