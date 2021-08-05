«Торино» предложил Белотти улучшенный контракт. Ранее им интересовался «Зенит»

27-летний итальянский нападающий Андреа Белотти получил предложение о продлении контракта от своего нынешнего клуба – «Торино» после того, как им заинтересовались сразу несколько европейских клубов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Белотти по-прежнему в раздумьях о своём будущем, несмотря на полученное важное предложение о продлении контракта с «Торино» на € 3,2 млн + бонусы. «Зенит» и «Севилья» прощупывали почву трансфера, но Андреа хотел бы остаться в Италии. Размышления продолжаются...» — гласит пост Скиры в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Торино» уже согласился продать Андреа в «Зенит» за € 30 млн плюс бонусы. Белотти не заинтересован в этом переходе.



В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз он появлялся на поле с выхода на замену, а в одной игре остался в запасе, при этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.