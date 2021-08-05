Уткин: кажется, в «Спартаке» решили, что раз гостевые голы не нужны — не нужны и домашние

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал домашнее поражение московского «Спартака» от «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Друзья, кажется, в «Спартаке» решили, что раз теперь гостевые голы не нужны, то не нужны и домашние. А это ошибка, суровая ошибка. Видимо, кто-то выпил. А терпилу найдут.

И вот мне интересно: Попов в перерыве дал интервью. А чего опубликовали после матча? Что, если б не проиграли, можно было б не писать? Неважно. Впереди весёлые дни, я предвкушаю.

Скоро выяснится, что Айртон на самом деле не Айртон, а беглый каторжник Бен Джойс…» — гласит пост Уткина в телеграм-канале.

Напомним, ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.