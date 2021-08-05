Уткин: кажется, в «Спартаке» решили, что раз гостевые голы не нужны — не нужны и домашние
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал домашнее поражение московского «Спартака» от «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Друзья, кажется, в «Спартаке» решили, что раз теперь гостевые голы не нужны, то не нужны и домашние. А это ошибка, суровая ошибка. Видимо, кто-то выпил. А терпилу найдут.
И вот мне интересно: Попов в перерыве дал интервью. А чего опубликовали после матча? Что, если б не проиграли, можно было б не писать? Неважно. Впереди весёлые дни, я предвкушаю.
Скоро выяснится, что Айртон на самом деле не Айртон, а беглый каторжник Бен Джойс…» — гласит пост Уткина в телеграм-канале.
Напомним, ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
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