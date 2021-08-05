Игрок «Лестера» Фофана получил жуткую травму в матче с «Вильярреалом»

В товарищеском матче английский «Лестер» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2. При этом защитник английской команды Уэсли Фофана не смог доиграть встречу до конца.

Как сообщает Sky Sports, 20-летнего француза унесли с поля на носилках после получения потенциально серьезной травмы. Нападающий «Вильярреала» Ниньо совершил жесткий подкат, у Фофана возникли проблемы с левой ногой. После длительного оказания медицинской помощи, под аплодисменты трибун игрок покинул поле. По информации источника, у игрока подозрение на перелом.

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В минувшем сезоне Фофана, перешедший в «Лестер» из «Сент-Этьена», сыграл в 38 матчах во всех соревнованиях. В завершившемся сезоне «Лестер» с 66 очками занял пятое место.

В начале августа сообщалось, что на Уэсли Фофана нацелился мадридский «Реал». Проблемой могут стать запросы «лис», которые оценивают своего игрока в € 80 млн. Отмечается, что «Реал» не намерен покупать Уэсли, пока не прояснится ситуация с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.