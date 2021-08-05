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«Астон Вилла» опередила «Ньюкасл» в борьбе за игрока «МЮ» Туанзебе

«Астон Вилла» опередила «Ньюкасл» в борьбе за игрока «МЮ» Туанзебе
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«Астон Вилла» обошла «Ньюкасл» в гонке за 23-летнего английского защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Астон Вилла» возьмёт игрока в аренду. При этом «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с футболистом до 2023 года. Ранее Туанзебе уже играл в аренде в «Астон Вилле» в 2018-2019 годах.
В завершившемся сезоне чемпионата Англии Туанзебе провёл за «Манчестер Юнайтед» 9 матчей (4 в основе) и получил две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн

Манкунианцы в минувшем сезоне с 74 очками заняли второе место в английской Премьер-лиге, уступив 12 очков чемпиону – «Манчестер Сити».

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