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Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Лидсе»

Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Лидсе»
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«Лидс» заинтересован в подписании контракта с нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, который вернулся из «Беневенто», сообщает Tuttomercatoweb. Английский клуб планирует приобрести футболиста на правах аренды. По информации источника, сам игрок рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в € 8 млн. Нападающий находится в расположении Олимпийской сборной Аргентины, которая готовится к летним Олимпийским играм в Токио.

В июне сообщалось, что Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс. В апреле также сообщалось об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Интера» и «Милана».

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