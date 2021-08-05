Александр Бубнов: «Спартак» играл с «Бенфикой» смело, но класса на таком уровне не хватает

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



«Учитывая, что «Спартак» ничего не смог противопоставить «Бенфике» дома, вряд ли он может на что-то теперь рассчитывать в гостях. Португальцы и до матча были фаворитами, а тут свой статус лишь подтвердили. Хотя чемпионат у них ещё не начался, функциональное состояние команды в порядке. У Жорже Жезуша классные игроки, великолепно оснащённые технически.



Перед этой игрой Руй Витория говорил, что красно-белым нечего терять. Он сказал правильно, ведь он, как никто другой, знает, насколько сильна «Бенфика». И «Спартак» играл, исходя именно из этого принципа, — смело, на встречных курсах. Очень может быть, что сыграй команда в более закрытой манере, у гостей и не было бы столь большого преимущества. Но у Витории такая философия футбола, что поделать. Увы, класса на таком уровне не хватает.



«Бенфика», возможно, сыграет уже в экономном режиме. Однако в любом случае португальцы будут играть на победу: это и рейтинг, и деньги. К тому же будут свои болельщики. «Спартак», конечно, поедет и будет стараться выдать свой максимум — а что остаётся?» — цитирует Бубнова Sportbox.