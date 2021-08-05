Ромелу Лукаку попросил «Интер» принять предложение «Челси»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку намерен вернуться в «Челси» в это трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, 28-летний футболист обратился к руководству нерадзурри с просьбой принять предложение лондонского клуба. Миланцы уже дважды отказали синим, но сумма в € 110-120 млн может их переубедить.



Ранее сообщалось, что Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год. Это в два раза больше его оклада в «Интере».



Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

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