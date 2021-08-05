Ромелу Лукаку попросил «Интер» принять предложение «Челси»
Поделиться
Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку намерен вернуться в «Челси» в это трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, 28-летний футболист обратился к руководству нерадзурри с просьбой принять предложение лондонского клуба. Миланцы уже дважды отказали синим, но сумма в € 110-120 млн может их переубедить.
Ранее сообщалось, что Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год. Это в два раза больше его оклада в «Интере».
Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
Комментарии
- 5 августа 2021
-
10:18
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
09:18
-
08:34
-
07:54
-
06:35
-
05:22
-
04:29
-
03:34
-
02:03
-
01:37
-
01:32
-
01:30
-
00:52
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:07
- 4 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:02
-
23:02
Партнерский контент