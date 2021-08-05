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В оставшихся матчах европейской квалификации ЧМ-2022 будет работать VAR

В оставшихся матчах европейской квалификации ЧМ-2022 будет работать VAR
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Судьи смогут рассчитывать на помощь VAR в оставшихся матчах европейских сборных в квалификации чемпионата мира — 2022, следует из пресс-релиза УЕФА.

Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом организации в июле, а теперь оно согласовано с ФИФА. Видеоповторы будут задействованы начиная с 4-го тура отбора. Отмечается, что изначальные планы использовать VAR не воплотились в жизнь из-за трудностей с логистикой и рисков на фоне пандемии коронавируса.

Сборной России предстоит 1 сентября сыграть на своём поле с Хорватией, после чего она встретится в гостях с Кипром (4 сентября) и примет Мальту (7 сентября). Национальная команда занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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