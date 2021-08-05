Василий Уткин: проигрыш «Бенфике» — не провал. «Спартаку» самое место в Лиге Европы

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о поражении московского «Спартака» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2). Ответная встреча пройдёт в Лиссабоне 10 августа.



«Не увидел провальной игры. Я увидел игру, в которой одна команда сильнее другой. Разочарован тем, что «Спартак» оказался слабее «Бенфики» примерно в той же пропорции, в которой их можно было соотнести до начала матча. То есть он не предложил ничего такого, что могло бы нейтрализовать заметные плюсы «Бенфики».



Не провал это. Это матч, который очень зависел от сценария. Нужно было брать инициативу в свои руки и обязательно реализовывать шансы, пусть и незначительные. Но этого не было совершенно.



«Спартаку» самое место в Лиге Европы. Самое место и самое время. Чтобы и заматереть, и подобрать состав, и что-то там сэкономить, и заработать то, что положено. Потому что пока он ничего не потерял. Пока он крайне затруднил себе путь к тому, чтобы что-то заработать», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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