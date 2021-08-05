Динияр Билялетдинов — о Сёмине в «Ростове»: он полон сил, хочет показать, на что способен

Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».



«Прикольно! Не могу сказать, насколько пойдёт это на пользу «Ростову», нужно спросить это у клуба. Ну а Юрий Палыч — это мэтр нашего футбола, нашей тренерской школы. Мне кажется, он полон сил, хочет показать, на что способен. Я виделся с ним недавно, пересеклись на мероприятии. «Ростов» находится в не очень хорошем состоянии, команду нужно вытягивать. Последние результаты не очень соответствуют ожиданиям от клуба.



Взбодрит ли это назначение «Ростов»? Зависит от коллектива, от того, как в нём отреагирует на то, что убрали Георгиевича [Карпина], такого харизматичного тренера. С приходом Сёмина в команде будет новый подход к тренировочному процессу. Я в этом уверен, потому что знаю Юрия Палыча и Карпина. Встряска «Ростову» необходима. У него футбольный город с хорошим стадионом и амбициями. Клуб должен выправлять ситуацию. Дай бог, чтобы у Сёмина всё получилось. Буду ли я за него переживать персонально? Да, придётся теперь болеть за «Ростов» (смеётся)», — цитирует Билялетдинова Legalbet.